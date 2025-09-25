İstanbul Valiliği: 100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildi, 321 milyon TL ceza kesildi

  1. Ekonomim
İstanbul Valiliği, 2025’in ilk dokuz ayında kentte fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimleri kapsamında 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası kesildiğini, denetlenen ürünlerin 101 bin 493’ünde aykırılık tespit edildiğini duyurdu.

İstanbul’da 2025’in ilk dokuz ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelere denetimler yapıldığı aktarıldı.

"58 bin 284 işletme denetlendi"

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “58 bin 284 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493’ünde aykırılık tespit edilirken, toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı şekilde devam edileceği vurgulandı.

