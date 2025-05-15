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İstanbul ve Kocaeli’ndeki 4 taşınmaza 1 milyar 178 milyon TL teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Kocaeli’ndeki 4 taşınmazın ihalesinde toplam 1 milyar 178 milyon TL teklif alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul ve Kocaeli’ndeki 4 taşınmaza 1 milyar 178 milyon TL teklif
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 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan 2 ildeki 4 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 7 bin 500 metrekarelik taşınmaz için 356 milyon liralık en yüksek teklifi Hasan Bahadıroğlu sundu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki 1706 ve 5 bin 432 metrekarelik taşınmazlara 23,5 milyon lira ve 73,5 milyon lira ile en yüksek teklifi Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi verdi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki 392 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 725 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ.tarafından verildi.

Böylece 4 taşınmaz için 1 milyar 178 milyon liralık teklif alındı.

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