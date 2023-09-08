İstanbul, yapı denetimde 4 bölgeye ayrıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Yapı Sahipleriyle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair tebliğde değişiklik yapıldı.



Tebliğe eklenen bir fıkra ile yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmeleri yönüyle İstanbul 4 bölgeye ayrıldı.



Buna göre bölgeler ve kapsadığı ilçeler şunlar:



1.Bölge: Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla

2. Bölge: Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar.

3.Bölge: Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu.



4.Bölge: Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri.



Kuruluş merkezinin bulunduğu bölge dışındaki bölgelerde görev almak istemeyen ve dilekçe ile başvuran yapı denetim kuruluşlarına diğer bölgelerde görevlendirme yapılmayacak.