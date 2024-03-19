İstanbul'a 10 bin yeni taksi gelebilir

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, kente 10 bin yeni taksi alımının yerinde olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün en büyük sorunlarından birinin korsan taşımacılık olduğunu belirten Aksu, “Korsan taşımacılık sektörümüzün vebasıdır. Sadece İstanbul’da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor.” dedi.

Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığının söylendiğini belirten Aksu, devamında şunları kaydetti: “O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmelidir. Biz bu duruma karşı çıkmayız. Korsan taşımacılığın önüne geçildiğinde zaten bu ihtiyaç doğal olarak karşımıza çıkacak. Ülkemizi ve esnafımızı ekonomik kayba uğratan korsan taşımacılık için artık etkili önlemler alınmalıdır. Ekmeğimizi çalan, ülke ekonomisine zarar veren bu oluşum ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için gerekiyorsa İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de. Yeter ki korsan taşımacılık ortadan artık kaldırılsın. Getirilecek 10 bin yeni taksi korsan taksilerin yüzde 6’sı kadar. Biz yeni taksilere karşı değiliz, korsana karşıyız.”

“Belediyeler ticari taksi işletemez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 5 bin yeni taksi projesinin usul ve esas yönünden yasal olmama nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu, İBB’nin 5 bin kiralık taksi istediğini hatırlattı. Aksu, “Belediyeler, dernekler, kooperatifler tüzel kişiler, ticari taksi alamaz, satamaz ve işletemez.” şeklinde konuştu.

Taksici esnafının ÖTV desteği beklediğini de söyleyen Aksu, “Bu ekonomi şartlarında bir milyondan aşağı araç yok bu şartlarda araçlarımızı yenileyemiyoruz destek bekliyoruz.” dedi.