İstanbul'a 15 bin kiralık konut geliyor: Kaç yıllığına kiralanacak? Aylık ne kadar ödenecek?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da yapılacak kiralık konutlara ilişkin "İstanbul’da 15 bin kiralık konut yapacağız. Avrupa ve Anadolu yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedeli bölge rayiç bedelinin yarısı olacak. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesini duyurmuştu.

Tüm Türkiye'yi kapsayacak projede 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.

"Kiralık konut" uygulamasının da ayrıca yer aldığı projede şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12'şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

Kurum detayları açıkladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı yayında konut projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Türkiye'ye duyurduk. Tüm detaylarını aktardığımız Ev sahibi Türkiye projesini Türkiye'ye armağan ettik. Çok önemli bir proje. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için yaptığımız bir proje. İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapabilecekler. Birinci şart ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.

"2028'in ortalarına kadar bitecek"

Burada bir proje süreci zemin etütleri yapıyoruz. Şu an 200 bine yakının projesi tamamlandı. Onların eş zamanlı inşa faaliyetleri başlatmış olacağız. Projesi biten başlayacak. Hedefimiz 2027 sonu 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz.