İstanbul’a yeni metro hattı geliyor: İBB tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yapımı süren Kaynarca-Pendik Metro Hattı'nı inceledi, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Erman Eryılmaz ve Metro AŞ Genel Müdürü Özhan Şenol’dan bilgi aldı.

İstanbul'da AK Parti döneminde duran çok sayıda metro inşaatının Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte yeniden başladığını hatırlatan Nuri Aslan, "2017 yılında İBB, Kaynarca-Pendik arasındaki metro hattı için bir ihale açıyor. O sırada Belediye Başkanı Kadir Topbaş. Çeşitli sebeplerle Kadir Topbaş istifa ettiriliyor ve yerine İBB Meclisi tarafından Mevlüt Uysal Belediye Başkanı olarak seçiliyor. Mevlüt Uysal göreve gelir gelmez, İBB kaynaklarının çok zorlandığını ve belediyenin ciddi bir borç yükü altında olduğunu belirterek İstanbul’daki metro inşaatlarını; kültür merkezleri, yaşam merkezleri, köprü ve viyadük projelerini durdurdu" dedi.

"2019 yılında Ekrem İmamoğlu İstanbul’da seçimi kazanınca, kendisi ve yol arkadaşları bu durdurulan şantiyelerin tamamını dolaşıyorlar. Yapılmış olan ihaleleri kontrol ederek milletin parasına ve malına sahip çıkıyorlar" diyen Aslan, "İşte bu durdurulan hatlardan biri de şu an içinde bulunduğumuz hattır" ifadelerini kullandı.

“2026 sonu–2027 başında hattı açmayı hedefliyoruz”

Durdurulan hatların birçoğunun hizmete açıldığını, bir kısmında ise yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Aslan, "Allah'ın izniyle 2026'nın sonu veya 2027'nin ilk yarısında bu hattı da açmış olacağız. Metroya binebileceğiz ve İstanbul’un gitmek istediğimiz her noktasına ulaşabileceğiz. Peki metroyla nereye gidemeyeceğiz? Beylikdüzü’ne, Avcılar’a, TÜYAP’a şu an için metroyla gidemeyeceğiz. Peki neden gidemeyeceğiz? Çünkü tek bir imza eksik. O imza atıldığı takdirde, Allah'ın izniyle buralara da metroyu ulaştıracağız" diye konuştu.

Sefaköy–TÜYAP metro hattı için “bu yıl temel atılabilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projelere kredi için onay vermesini beklediklerini dile getiren Nuri Aslan, şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız; Sefaköy, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve TÜYAP metro hattının kamu yatırım programına alınmasını imzalayacak. Hazine Bakanımız onay verecek, biz de krediyi temin ederek bu yıl içinde temeli atacağız. Önemli olan millete hizmet etmektir. Hizmetin hangi partinin belediye başkanı tarafından yapıldığının bir önemi yoktur. Millet bu hizmeti hak ediyorsa, siz de halkın ayağına giderek bu hizmeti sunmakla mükellefsiniz. Çünkü bizler, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışını benimseyen bir geleneğin temsilcileriyiz.

Bu yüzden her zaman söylüyorum: Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu milletin içinde bir cevher var ve bu ışık kendi içimizden doğacaktır. Öyle ya da böyle, biz bunu başaracağız ve bu millet bir bütün olarak ayağa kalkacaktır. Kimse bu ülkeden gidip bir başka ülkede yaşamayı düşünmesin. Bu ülkede hep birlikte el ele verip geleceğimizi inşa edeceğiz."