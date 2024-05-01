İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapatılan metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı
İstanbul Valiliğinin kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü önlemleri kapsamında kapatılan bazı metro ve tramvay hatları ulaşıma açıldı.
AA
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Metro İstanbul, M7 Yıldız-Mahmutbey metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hatlarında seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
Metro İstanbul sosyal madya hesaplarından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarının işletmeye açıldığı, M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı durumda olduğu bildirildi.