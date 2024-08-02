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İstanbul'da 111 ürünün fiyatı arttı, 49'unun düştü

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, temmuz ayında 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 82 ürünün fiyatı ise değişmedi. Verilere göre, temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 53,34 ile limon oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da 111 ürünün fiyatı arttı, 49'unun düştü
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 82 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında İstanbul’da limon fiyatı yüzde 53,34 arttı

Temmuz ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan Limon yüzde 53,34 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 50,51 ile yardımcı okul kitapları, konut harcamaları grubundan yüzde 38,00 ile elektrik, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 33,31 ile taze fasulye, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 23,66 ile röntgen çekim ücreti, yüzde 23,61 ile laboratuvar tahlil ücreti ve yüzde 22,68 ile hastane ameliyat ücreti oldu.

Temmuz ayında kadın bluzu yüzde 18,31 ucuzladı

2024 temmuz ayında giyim harcamaları kadın giyimi alt grubunda yer alan bluz yüzde -18,31 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; çocuk giyimi alt grubundan yüzde -13,14 ile çocuk bluzu, kadın giyimi alt grubundan yüzde -10,24 ile etek, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde -10,00 ile erik, kadın giyimi alt grubundan yüzde -9,73 ile elbise, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde -8,73 ile kavun, yüzde -8,10 ile patlıcan ve yüzde -7,44 ile armut oldu.

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