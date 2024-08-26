İstanbul’da 1,5 trilyon dolarlık e-ihracat zirvesi

Türkiye’nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 4-5 Eylül’de Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi (IGEXX ) düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, ABD, Çin, Rusya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’dan 30’u aşkın pazaryerinin Türkiye’ye geleceğini belirterek, “Türkiye’de biraraya getireceğimiz pazaryerlerinin 1.5 trilyon dolar hacmi var” dedi.

Zirve Ticaret Bakanlığı himayesinde Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) organizasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) stratejik partnerliğinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’ne (IGEXX) ilişkin bilgilendirme toplantılarında konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, şunları söyledi: “E-ticaret alanında faaliyet gösteren tüm uluslararası firmaları IGEXX Zirvesi’ne davet ettik. Zirveye 30’un üzerinde pazaryeri geliyor. ABD’den Amazon, Walmart, Wayfair; Rusya’dan Ozon, Wildberries; Çin’den Alibaba, Tmall, Temu, JD; Meksika’dan Liverpool; Brezilya’dan Mercado Libre; Almanya’dan Otto; Afrika'da 11 ülkede faaliyet gösteren Jumia ve Africasokoni, Takealot; Hindistan’dan Myntra, Amazon India, Relianze Grup, AJIO; Dubai merkezli Noon ve tabii ki Hepsiburada, Trendyol, PttAVM gibi ülkemizin pazaryerleri burada buluşacak” dedi.

Pazar hacmi 1,5 trilyon dolar

5,8 trilyon dolarlık küresel e-ticaret hacminin 2,9 trilyon dolarının dijital pazaryerlerinden sağlandığını belirten Önal, “Türkiye’de bir araya getireceğimiz pazaryerlerinin kabaca 1,5 trilyon dolar hacmi var. Türkiye’de e-ihracatı geçtiğimiz yıl 5 milyar dolarla kapadık. Bu yıl da muhtemelen 8,4 milyar dolar ile kapayacağız. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın gösterdiği e-ihracatın genel ihracattaki payını 2028’in sonuna kadar yüzde 10’a çıkarmak” diye konuştu.

Zirvenin firmalara sadece iş imkanları sağlamayacağını aynı zamanda trendleri yakalamalarına olanak sağlayacağını kaydeden Önal, zirvede Türk ürünlerinin imajı ve yurtdışında tanıtılmasının da amaçlandığını söyledi.

Önal, “Firmalarımız kolay kolay Çin, Hindistan, Brezilya, Malezya veya Güney Afrika’ya gidemezler ama biz bunların hepsini İstanbul’a doğru deneyimler ile getiriyoruz. Bu pazaryerlerinde bizim firmalarımızın ürünlerini tanıtma imkanı olacak. Özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarımızın yetkilileri ile Türkiye’ye gelecek e-pazaryeri platformlarının üst yöneticilerini görüştürmek istiyoruz” diye konuştu. Önal, firmaların www.igex.com’da yer alan kayıt bölümünden etkinliğe kayıt yaptırabilecekleri bilgisini de verdi.