  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Takip Et

İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

İstanbul'da 21 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da 21 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Takip Et

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Esenyurt, Çatalca, Maltepe, Silivri, Beykoz, Eyüpsultan, Çekmeköy, Güngören, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerindeki 21 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri 2 Eylül'de Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.

İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...İhtiyaç kredisi faizleri düşüyor! 100 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Bireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorBireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyorEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem

 

Ekonomi
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,6 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,6 arttı
Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğinde
Sanayi üretimi 16 ayın en yükseğinde
Bireysel borçlar alarm veriyor! 4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyor
4 milyondan fazla kişi borcunu ödeyemiyor
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli oldu
Güneydoğu Anadolu'daki projeye 1,55 milyar Euro dış finansman
Güneydoğu Anadolu'daki projeye 1,55 milyar Euro dış finansman
Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı zamanı!
Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı zamanı!