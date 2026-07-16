İstanbul'da 29 yıllık süreyle taksi plakaları ihalesi: Başlangıç bedeli 6,1 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da Uygulama Bazlı Taksi ihalesi gerçekleştiriyor. Bitaksi, Valo, Binbin, Uber, inDrive, YandexGo uygulamalarından gelen çağrılara cevap verecek olan taksilerin ihale tutarları belli oldu. 20 Temmuz 2026 saat 12:00'a kadar başvurulup 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00'da ihale gerçekleştirilecek.

Muhammen bedel 6 milyon 125 bin lira olarak belirlendi

Uygulama bazlı taksi ihalesinde muhammen bedel 6 milyon 125 bin lira olarak belirlendi. Bunun üstüne ayrıca yüzde 20 Katma Değer Vergisi eklenecek. Sadece plaka ve KDV'si 7,3 milyon lira tutan plakanın kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak. Diğer plakalar gibi sınırsız kullanım hakkı olmayacak. Sınırsız süreli kullanım hakkına sahip olan plakaların fiyatlarıysa 11 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Maliyet 9 milyonu geçti

Plaka alınıp, KDV'si ödendikten sonra çalışması için araç alınması gerekiyor. Araç alındıktan sonra taksimetre alınması gerekiyor. Plaka tahsis ücreti gibi masraflar da ortaya çıkıyor. Böylece 29 yıllık taksi plakası almak için 9 milyon liranın üzerinde masraf yapılması gerekiyor. Sadece, Bitaksi, Valo, binbin, Uber, inDrive, YandexGo uygulamaları üzerinden müşteri kabul edecekler. Yoldan müşteri almaları yasak.

Uygulama bazlı taksiler mercek altında

Uygulama bazlı olarak ihale edilen ancak yoldan müşteri alan, taksi duraklarına kaydolan araçlar çoğaldı. Diğer sarı taksi sahipleri bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Korsan taksilerle mücadele sürerken uygulama bazlı taksilerin yoldan müşteri alması taksiciler arasında sorun oluşturuyor.

Uygulama bazlı taksilerde, akıllı taksimetre olmasından dolayı, uygulama üzerinden elde edilen ciro ve taksimetredeki ciro karşılaştırılarak yasa dışı işlem yapıp yapmadığı anlaşılabiliyor. Bu nedenle İBB ve polis ekiplerinin uygulama bazlı taksilerin uygulamalar ve taksimetre üzerindeki cirolarına bakarak korsan çalışıp çalışmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde 46 bin lira ceza, 30 gün trafikten men işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Resmi taksiyi korsan taksi olarak kullananlar tespit edilip polis uygulama noktasında bağlanmaya başlandı.

TUA plakalı uygulama bazlı taksiler için kritik uyarı

Yoldan uygulama bazlı taksi çevirmek yerine diğer sarı, turkuaz, 8+1 geniş taksi ve siyah taksilere binilmesi gerekiyor.

Uygulama bazlı taksilerin ön kısımları beyaz olup arkaya doğru degrade şeklinde sarı oluyor. Plakaları da şu an için TUA ile başlıyor. 34 TUA XXX plakalı araçlara yoldan binilmemesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem gerçekleşiyor.