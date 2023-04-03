İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31,788 lira

İstanbul Planlama Ajansı, 2023 yılı Mart ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Yaşam Maliyeti raporu, İstanbul’daki haneleri temsil etmek üzere seçilen 1.600 hanenin temel harcamaları ve bu harcamaları oluşturan maddelere ilişkin veriler toplanarak hazırlanıyor.

Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti 2022’nin aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı. İstanbul’da yaşamanın ortalama maliyeti 31.788 lira olarak hesaplandı. Fiyatları incelenen ürünler arasında en fazla artışın yüzde 20 ile et ve kuşbaşı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Mart ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 86,14 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması şöyle:

YIL AY YILLIK DEĞİŞİM ORANI 2023 Ocak %102,82 2023 Şubat %98,97 2023 Mart %86,14

Araştırmaya göre, mart ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31.788 lira olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.225 lira arttı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti değişimi şöyle:

YIL AY Yaşam Maliyeti 2023 Ocak 29.429 TL 2023 Şubat 30.563 TL 2023 Mart 31.788 TL

Araştırma İstanbul'da fiyatlardaki değişimleri de gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, mart ayında geçtiğimiz aya kıyasla en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 20 artışla ette (kuşbaşı) yaşandı.

Yaşam maliyetini oluşturan ürünler arasında hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin aylık fiyat değişim oranlarını şöyle (Ocak – Şubat-Mart):