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İstanbul'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

İstanbul'da 9 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Eyüpsultan, Maltepe, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Çatalca ve Şile ilçelerindeki 9 alan, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri 30 Haziran Salı günü 10.00-11.20 saatlerinde Valilik Ek Hizmet Binası'nda yapılacak.

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