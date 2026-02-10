İstanbul’da aidat krizi derinleşiyor: Lüks sitelerde aidat 70 bin TL'ye dayandı

İstanbul’da konut giderleri, kira fiyatlarındaki yükselişin ardından site aidatlarında da tarihi seviyelere ulaştı. EVA Gayrimenkul’ün paylaştığı veriler, özellikle merkezi lokasyonlardaki ve lüks konut projelerindeki yaşam maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını ortaya koydu. Çalışmaya göre İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 36 bin 300 TL seviyesinde bulunurken, lüks sitelerde aidat tutarlarının 70 bin TL’ye kadar yükseldiği ve bazı projelerde kira bedelini ikiye katladığı dikkat çekti.

T24'ün haberine göre, İstanbul genelinde aidatların en yüksek seyrettiği bölgeler; güvenlik, teknik hizmetler, geniş sosyal imkanlar ve yönetim giderlerinin yoğun olduğu ilçeler olarak öne çıkıyor.

Listenin başında yer alan bölgeler şunlar:

Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer, lüks rezidansların ve prestijli konut projelerinin yoğunlaştığı ilçeler arasında yer alırken, bu bölgelerde site aidatları genellikle 15 bin TL seviyesinden başlayarak yukarı yönlü artış gösteriyor.

Üsküdar ve Beykoz’da ise özellikle villa tipi site yerleşimlerinin yaygın olması nedeniyle aidat tutarları daha yüksek seviyelere çıkabiliyor ve kısa sürede ciddi rakamlara ulaşabiliyor.

Villa sitelerinde aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında

Araştırmanın çarpıcı detaylarından biri, site içindeki hane sayısının maliyetlere yansıması oldu. Sarıyer, Üsküdar ve Beykoz gibi villa sitelerinin ağırlıkta olduğu bölgelerde durum şöyle özetleniyor:

Bu ilçelerdeki villa sitelerinde aidatlar genellikle 23 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Villa sayısının sınırlı olduğu butik sitelerde, ortak giderler daha az haneye bölündüğü için aidatlar ortalamanın çok üzerine çıkarak rekor seviyelere (70 bin TL) ulaşıyor.

Bağdat Caddesi’nde lüks rezidans aidatları 15-20 bin TL bandında

Kadıköy’ün en gözde bölgelerinden Bağdat Caddesi ve çevresindeki rezidans projelerinde aidat seviyeleri, diğer ultra lüks lokasyonlara kıyasla daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor. Bölgedeki nitelikli konut projelerinde aylık aidatların çoğunlukla 15 bin TL ile 20 bin TL bandında değiştiği görülüyor.