İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34 TL, motorin ise 32 TL oldu

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme sonucu benzin ve motorine 6 TL zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren yeni fiyatlar geçerli olacak. Karar ile benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya, otogazda ise 2,97 TL’den 5,77 liraya yükseltildi. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV artırıldı. Alınan karar sonrası İstanbul’da benzinin litresinin 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26 liradan 32 liraya yükseltildiği kaydedildi.

Akaryakıt üzerinden alınan maktu ÖTV, maliyet fiyat artışlarının tüketiciye yansımasında dengeleyici olarak kullanılıyor. Uzun zamandır maktu ÖTV’de artış yapılmamıştı.