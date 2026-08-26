İstanbul’da daire fiyatları Avrupa’daki şatoları solladı!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Castle Collector’ın Temmuz 2026’da yayımlanan “The Castle Price Index 2026” raporu, Avrupa’daki şato (castle/château/Schloss) piyasasını kapsamlı şekilde ortaya koydu.

10 ülkede 36 platformdan toplanan 1.247 canlı ilan ve Fransa, İngiltere, İskoçya, Hollanda gibi ülkelerin resmi tapu kayıtlarına dayanan doğrulanmış satış verilerine göre:

Habertürk'ün derlediği habere göre Avrupa’da tipik bir şatonun medyan talep fiyatı 1,74 milyon Euro. Ortalama büyüklük yaklaşık 750 m² civarında.

Metrekare başına ortalama talep fiyatı ise 2.257 Euro. Rapora göre şato ne kadar büyükse metrekare fiyatı o kadar düşüyor. Örneğin 100-500 m² bandında 2.988 €/m² iken 5.000 m² üstünde 775 €/m²’ye iniyor.

Endeksa verilerine göre İstanbul genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 65.078 TL. Euro bazında bu rakam yaklaşık 1.162 Euro/m²’ye denk geliyor. Ancak prestijli ilçelerde tablo tamamen değişiyor:

Tablodan da görüldüğü gibi Beykoz, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer’de bir daire almak, Avrupa’nın birçok ülkesinde şato almaktan daha yüksek metrekare maliyetine sahip.

İrlanda ve Portekiz gibi birkaç istisna dışında, İstanbul’un en pahalı semtleri Avrupa şato piyasasının medyan değerini geride bırakıyor.

Castle Price Index raporu ayrıca şatoların “ucuz kısmının” sadece satın alma bedeli olduğunu vurguluyor: Restorasyon maliyeti çoğu zaman satın alma bedelinin 5-10 katına çıkabiliyor, yıllık bakım ise 50-100 bin Euro bandında.

Buna rağmen, İstanbul’un Boğaz ve deniz manzaralı prestijli ilçelerinde “sadece bir daire” için ödenen metrekare fiyatı, Avrupa’nın tarihi şatolarını geride bırakıyor.