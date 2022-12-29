İstanbul'da doğalgaza indirim
İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12 indirim yapılacak.
İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğalgaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.
Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.
Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.