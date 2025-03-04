İstanbul’da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 85 bin TL'yi aştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) İstanbul’da Yaşam Maliyeti Şubat 2025 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,47 arttığı hesaplanırken, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 85 bin 453 TL oldu.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,10 artarken, şubat ayında dört kişilik bir ailenin 85 bin 453 lira olan ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 573 lira arttı.

Bebek maması fiyatı yıllık bazda yüzde 42,38 oranında arttı

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 42,38 artış oranı ile bebek maması ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü. Bisküvi fiyatları yüzde 86,05, tuvalet kağıdının yüzde 95,01, domatesin fiyatının da yüzde 50,25 oranında arttığı görüldü.