İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 liraya yükseldi

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının haziran sonuçlarını duyurdu.

Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 arttı. Yılın ilk 6 ayında yaşam maliyetinde yüzde 29,22 artış görüldü.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre ise yüzde 3,25 artış kaydetti.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 lira

Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 63 bin 524 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2 bin 1 lira arttı.

Yoğurt fiyatı yüzde 90 arttı

haberler/istanbulda-yasam-maliyeti-yuzde-80-artti-h1372" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre Temel gıda ürünlerinde yıllık bazda büyük artışlar görüldü. Geçen yılın haziran ayına göre yoğurt yüzde 90, nohut yüzde 89,16, süt yüzde 76,36, bulgur yüzde 67,44, ayçiçek yağı yüzde 56,62, patates yüzde 54,86, toz şeker yüzde 45,15 arttı.

Aylık bazda bakıldığında gıda ürünlerinde mayıs ayına göre en büyük artış yüzde 6,15 ile toz şekerde görüldü.

Temel tüketim maddelerinden ağız ve diş bakımı ürünleri yıllık bazda yüzde 206,24, aylık bazda yüzde 27,81 artış kaydetti. Bulaşık için temizlik ve bakım ürünlerinde de yıllık bazda yüzde 158,39, aylık bazda yüzde 12,76 artış görüldü.