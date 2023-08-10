İstanbul’da ekmeğe ‘tarife’ zammı

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için bir oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi. Böylece, 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 30 artmış oldu.

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun Aralık 2022 yılında gerçekleştirdiği İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında artırılmıştı. Oylama sonucunda İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” kabul edilmişti.