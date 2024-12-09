İstanbul’da “Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine” Konferansı 13 Aralık’ta yapılacak

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliği yapacağı ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’ ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

Stockholm'de Nobel Ödülü'nü alıp, İstanbul'da ilk bu konferansta konuşacak

Şişli Belediyesi Basın Koordinatörlüğünden yapılan açıklama şöyle; 10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle Nobel Ödülü'nü alacak olan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 13 Aralık’ta İstanbul’da ilk bu konferansa katılacak. Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı panelde bir konuşma yapacak.

Kent ekonomilerinin dönüşüm süreçleri ve deneyimleri

Acemoğlu’nun konuşmasının ardından konferans iki ayrı panel ile devam edecek. İBB Meclis Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir’in moderatörlüğünde ‘Kent Ekonomilerinin Dönüşüm Süreçleri ve Deneyimleri’ başlıklı panelde Oxford Üniversitesi Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Prof. Dr. Pınar Özcan ile Kolombiya’nın Başkenti Bogota’nın eski Belediye Başkanı Enrique Penalosa panelist olarak yer alacak. Panelde dünyada başka ülke ve şehirlerde yaşanan metropol ve alt ölçekli değişim deneyimlerinin paylaşılması; bu süreçte imalat sanayiden hizmet sektörüne geçiş ve hizmet sektörlerindeki yüksek katma değere odaklanan yapısal dönüşüm örneklerinin mekânsal, sosyal ve ekonomik bağlamda sonuçları ele alınacak.

"İstanbul'un çevre düzeni planı, sektörel ve mekansal tercihler"

Konferansın ikinci panelinde ise ‘İstanbul Çevre Düzeni Planı, Stratejik Sektörel ve Mekansal Tercihler’ başlıklı oturum gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tarık Şengül’ün yapacağı panelde Ekonomist Prof. Dr. Ayşe Buğra ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuşacak. Panelde İstanbul’un çevre düzeni planı bakış açısıyla özellikle Şişli ve Ataşehir’in İstanbul ekonomisi açısından değişen konumlarının altyapı, ulaştırma, kent planlaması, ekonomik ve sosyal planlama bağlamında bir gelecek perspektifi sunulması gibi konular öne çıkacak.