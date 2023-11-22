İstanbul'da elektrikli skuterların sayısı ilçe ilçe açıklandı

İBB'den yapılan açıklamada, e-skuter yönetmeliği doğrultusunda izin süreleri sona eren firmaların, paylaşımlı e-skuter izni alması için başvuru koşullarının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin 2'nci bendinde '12'nci maddeye göre verilecek e-skuter izin süresi, e-skuter izninin verildiği karar tarihinden itibaren 2 yıldır.' maddesi uyarınca, operatörlerin izin sürelerinin yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'yetki belgesi' almış e-skuter operatörleri için 27 Kasım 2023'te başlayacak başvurular, 18 Aralık 2023'te sona erecek" ifadeleri kullanıldı.

Skuter sayısı ilçe ilçe verildi

İlgili yönerge gereğince e-skuter operatörlerinden yetki belgesi, imza sirküleri, başvuru dilekçesi, ilçelerdeki e-skuter sayısı ve durak yerlerinin konumları gibi belgelerin istendiği belirtilen açıklamada, 79 bin 456 e-skuterın ilçe bazındaki sayıları şu şekilde sıralandı:

"Arnavutköy 1632, Ataşehir 2 bin 116, Avcılar 2 bin 261, Bağcılar 3 bin 700, Bahçelievler 2 bin 972, Bakırköy 1133, Başakşehir 2 bin 575, Bayrampaşa 1377, Beşiktaş 876, Beykoz 1239, Beylikdüzü 2 bin 64, Beyoğlu 1130, Büyükçekmece 1386, Çatalca 387, Çekmeköy 1480, Esenler 2 bin 227, Esenyurt 4 bin 918, Eyüpsultan 2 bin 115, Fatih 1841, Gaziosmanpaşa 2 bin 480, Güngören 1413, Kadıköy 2 bin 415, Kağıthane 2 bin 280, Kartal 2 bin 417, Küçükçekmece 4 bin 45, Maltepe 2 bin 643, Pendik 3 bin 752, Sancaktepe 2 bin 449, Sarıyer 1752, Silivri 1086, Sultanbeyli 1791, Sultangazi 2 bin 713, Şile 217, Şişli 1383, Tuzla 1444, Ümraniye 3 bin 662, Üsküdar 2 bin 622, Zeytinburnu 1463."