İstanbul'da enflasyon temmuzda aylık yüzde 9,84

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 9,84 arttı. Böylece endekste nisan 2022'de yüzde 11,36'lık artıştan bu yana en hızlı aylık artış görüldü.

Fiyatlar yıllık bazda yüzde 63,7'ye yükseldi. Önceki ay artış oranı yüzde 55,19 olmuştu. Böylece enflasyonda yıllık bazda düşüş serisi son buldu.

Sağlık ve kişisel bakımda yüzde 17,35, ev eşyasında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 12,79, konutta yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyimde ise yüzde 2,33 aylık artış kaydedildi.

Üretici fiyatlarını izleyen Toptan Eşya Fiyatları Endeksi aylık yüzde 4,54, yıllık yüzde 66,57 arttı. Toptan eşyada madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji grubunda yüzde 9,70 artış yaşandı.