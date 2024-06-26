İstanbul’da evlenmenin maliyeti ne kadar? İBB açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “İstanbul’da Evlilik Maliyeti 2024” araştırması yaptı. Araştırmanın sonucuna göre 2024 yılında İstanbul’da evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin TL oldu. Evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı.

Yeni ev kurmanın maliyeti yüzde 69,4 arttı

Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre yüzde 69,4 artarak 347 bin TL’den 589 bin 405 TL’ye çıktı. Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre yüzde 62,6 arttı. 464 bin TL’den 754 bin 405 TL’ye yükseldi. Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

Salon kiraları yüzde 106,8 arttı

2023 yılına göre düğün salonu kiralama masrafları da yüzde 106,8 arttı. 2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33 bin 843TL olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat yüzde 106,8 artarak ortalama 70 bin TL’ye fırladı. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 56,7 artış göstererek 235 bin TL olarak hesaplandı. Araştırmaya göre mobilya masrafları geçtiğimiz yıla göre yüzde 69,9 arttı. Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 TL olarak hesaplandı. Mobilya masrafları ise yüzde 69,9 artarak 147 bin 875 TL oldu.

Ev kiralamanın maliyeti neredeyse 100 bin lira

İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bini geçti. Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63 bin 388 TL iken, 2024 yılında yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424 TL olarak hesaplandı. 2024 yılında çeyiz alışverişinin maliyeti 150 bini geçti.

Çeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. Çeyiz alışverişi 2023 yılında 100 bin 801 TL idi. 2024 yılında bu ücret yüzde 68,7 artarak 170 bin TL olarak hesaplandı.