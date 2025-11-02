İstanbul'da hamsinin kilosu markette 50 liraya düştü: Vatandaşlar akın etti

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir zincir market, 1-10 Kasım tarihleri arasında tüm reyonlarda indirim yaptı. İndirim haberini duyan vatandaşlar markete akın etti.

Piyasada kilosu 100-150 TL arasında değişen hamsi, markette 49,90 TL’den satışa sunuldu. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Alper Musa isimli vatandaş, “Bu kadar ucuz olmasını beklemiyordum. Ucuz, güzel ve temiz. Pazarda daha pahalı. Burada hem temiz hem ucuz. Ben de 3 kilo alacağım” dedi.

"Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi"

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise fiyatlarla ilgili olarak, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Ben buraya dün geldim. Sadece balık değil, burada her şey ucuz. Buna emin olabilir vatandaşımız. Ben bundan sonra buranın daimi müşterisiyim. Temmuz ayına kadar da buradayım" şeklinde konuştu.

Ailece tüm alışverişlerini Beylikdüzü'ndeki zincir marketten yaptıklarını ifade eden Musa Semiz, "Burası fiyat olarak gerçekten uygun ve güvenilir. Herkese tavsiye ederiz. Biz ailece buradan alışveriş yapıyoruz. Gerçekleri yansıtan fiyatlar. Dışarıda 150-200 lira olan balık burada 50 lira. Gerçekten çok uygun yani" dedi.

"Burada fiyatlar çok iyi"

Fiyatların uygun olduğunu belirten Aziz Gün isimli vatandaş ise, "Bence fiyatlar çok iyi. Ben dışarıda 580'e, 600'e gördüm. Burada fiyatlar çok iyi. Bazı marketlere de gidiyoruz, burası diğerlerine göre daha uygun" diye konuştu.