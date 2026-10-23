İstanbul'da iki seçim için nefesler tutuldu

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 367 oda ve borsada seçim maratonu tüm hızıyla sürüyor. Seçimlerin yüzde 80’inden fazlası tamamlanırken, gözler Türkiye’deki her üç şirketten birini temsil eden ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan İstanbul’un iki büyük odasına çevrildi.

İstanbul iş dünyası, pazartesi günü İstanbul Sanayi Odası (İSO), salı günü ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi seçimleri için sandık başına gidecek. İTO’nun 850 bine yakın, İSO’nun ise 22 bini aşkın üyesi bulunuyor.

Seçimlerin bu ilk aşamasında İTO ve İSO’nun yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlenecek. Ardından 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak ikinci ve son aşama seçimlerde, her iki odanın meclisi üyeleri kendi aralarında oy kullanarak yeni dönem yönetim kurulu başkanlarını ve yönetimlerini seçecekler.

Başkanlık yarışıyla ilgili kulislerde, İTO’da yeniden aday olan mevcut Başkan Şekib Avdagiç’in öne çıktığı konuşuluyor. İSO’da ise Adnan Dalgakıran ile Ender Yılmaz arasında çekişmeli bir yarış yaşanması bekleniyor. Ancak her iki odada da başkanlık yarışının şekillenebilmesi için öncelikle meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin tamamlanması gerekiyor.

İTO Yeşilköy’deki seçimlere ring seferleri düzenleyecek

İstanbul iş dünyasının en büyük seçimlerinden biri olan İstanbul Ticaret Odası seçimleri, 27 Ekim 2026 Salı günü İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 850 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası, Paris Ticaret Odası’ndan sonra dünyanın en büyük ikinci odası olan İTO, üyelerin Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde kurulacak seçim alanına kolay ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Ekonomi’ye yaptığı açıklamada seçimlerin yapılacağı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde o gün hiçbir fuar organizasyonunun olmayacağına işaret ederek, böylece oy vermek için geleceklerin hem ulaşım yönünden hem de oy kullanacakları salonlarda en üst düzeyde rahat etmelerinin sağlanacağını açıklamıştı. Avdagiç, “Seçimlerimizi 40 bin metrekarelik çok geniş bir alanda yapacağız. Bu da seçimin çok daha ferah ve konforlu ortamda yapılmasını sağlayacak” açıklamasını yapmıştı.

İTO’nun yeni dönem meclis ve komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Üyelerin kullanacağı oylarla İTO’nun 80 meslek komitesinde görev alacak toplam 620 üye belirlenecek. Bu üyelerin 270’i oda meclisinde görev yapacak.

İSO'nun seçimleri Haliç Kongre Merkezi'nde

Türkiye’nin en köklü sanayi odalarından İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) seçimler, İTO'dan bir gün önce gerçekleştirilecek. İSO'nun yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimler, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

İSO üyelerinin kullanacağı oylarla 57 meslek komitesinde görev alacak toplam 367 üye belirlenecek. Bu üyelerin 155'i oda meclisinde görev yapacak. İlk aşamanın tamamlanmasının ardından İSO'da da yeni yönetimin belirlenmesi için 4 Kasım 2026 Çarşamba günü ikinci aşama seçimleri gerçekleştirilecek.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından İTO and İSO'yu yönetecek isimlerin belirlenmesi için sandıklar 4 Kasım 2026 Çarşamba günü bir kez daha kurulacak. Mazbatalarını alan oda meclisi üyeleri, İTO ve İSO'nun gelecek dört yılına yön verecek yönetim kurulu başkanını ve üyelerini, disiplin kurulu üyelerini ve TOBB delegelerini seçecek.

Ardından yapılacak seçimle de oda meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı belirlenecek.