İstanbul’da kentsel dönüşümde en çok başvuru yapılan ilçeler belli oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi (İADŞP) kapsamında İstanbul'da çalışmalar nisanda başlatıldı.

Proje kapsamında çalışmaların başlamasının ardından kentte 19 Eylül itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 27 bin 613'e ulaştı.

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin ön başvuru alındı.

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar finansman, ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya kadar vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla destek sağlanıyor.

Uygun koşullu finansmanla vatandaşların kentsel dönüşüm süreçlerine katılımının kolaylaştırılması, finansmana erişimin artırılması ve riskli yapıların yenilenerek afetlere daha dayanıklı yerleşim alanları oluşturulması hedefleniyor.

En fazla ön başvuru alınan 15 ilçe

İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 15 ilçede toplam sayı 21 bin 956 oldu. Bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı.

İlçe bazında Bakırköy'de 2 bin 653 başvuru 20 bin 273 bağımsız bölüme, Bahçelievler'de 2 bin 598 başvuru 19 bin 846 bağımsız bölüme, Kadıköy'de 2 bin 591 başvuru 23 bin 793 bağımsız bölüme, Kartal'da 2 bin 393 başvuru 41 bin 107 bağımsız bölüme ilişkin oldu.

Küçükçekmece'de 1788 başvuru 23 bin 766 bağımsız bölümü, Üsküdar'da 1459 başvuru 13 bin 503 bağımsız bölümü, Pendik'te 1306 başvuru 5 bin 914 bağımsız bölümü, Ümraniye'de 1230 başvuru 8 bin 393 bağımsız bölümü kapsadı.

Maltepe'de 1002 başvuru 10 bin 308 bağımsız bölüm, Gaziosmanpaşa'da 994 başvuru 7 bin 172 bağımsız bölüm, Avcılar'da 967 başvuru 7 bin 892 bağımsız bölüm için yapıldı.

Güngören'de 807 başvuru 7 bin 970 bağımsız bölüme, Şişli'de 743 başvuru 5 bin 736 bağımsız bölüme, Bağcılar'da 719 başvuru 25 bin 806 bağımsız bölüme, Ataşehir'de ise 706 başvuru 13 bin 678 bağımsız bölüme ilişkin oldu.

Söz konusu 15 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Bakırköy ilk sırada yer aldı.

Başvurular değerlendirme sürecinde

İstanbul'da yaklaşık 6 aylık dönemde alınan ön başvurular, kentsel dönüşüm finansmanına yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.

Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 284 bin 272 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.

Proje hakkında

İADŞP, Türkiye'de dönüşümde öncelik arz eden 6 şehirde riskli yapıların yenilenmesine yönelik finansman desteği sağlıyor.

Proje kapsamında sunulan finansman, vatandaşların doğrudan dönüşüm süreçlerine katılımını kolaylaştırmayı ve finansmana erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor. İstanbul'da Nisan 2026'da çalışmalarla birlikte ön başvuru süreci de başlamıştı.

İstanbul'un yanı sıra projenin diğer uygulama illerine ilişkin bilgiler, ilgili başvuru ve değerlendirme süreçleri kapsamında yürütülüyor.