İstanbul'da kira Türkiye ortalamasını yüzde 62 üzerinde

Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Kira Raporu'na göre Türkiye genelinde ortalama konut kirası 28 bin 40 TL, İstanbul'da ise 45 bin 510 TL olarak hesaplandı. Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda reel olarak yüzde 7,1 gerilerken, İstanbul'da yüzde 9,4 arttı.

Kiralık konut piyasasında Türkiye geneli ile İstanbul arasındaki ayrışma ağustos ayında da belirginleşti. Türkiye'nin emlak karar platformu Emlakjet'in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Kira Raporu, Türkiye genelinde kira artışlarının enflasyonun altında kaldığını, İstanbul'da ise kiraların reel olarak da yükseldiğini ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut kira bedeli Ağustos 2026 itibarıyla 28 bin 40 TL olarak hesaplandı. Konut kiraları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,3 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 7,1 geriledi.

Reel kira değişiminin negatif olması, kiraların TL bazında düştüğü anlamına gelmiyor. Kira bedelleri artmaya devam ederken bu artışın genel enflasyon oranının altında kaldığına işaret ediyor.

İstanbul'da kiralar reel olarak yüzde 9,4 arttı

Türkiye genelindeki kira görünümünden ayrışan İstanbul'da ortalama konut kirası 45 bin 510 TL'ye ulaştı. Yıllık nominal kira artışı yüzde 44,0, reel kira artışı ise yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. İstanbul'daki ortalama kira, Türkiye genelindeki 28 bin 40 TL'lik ortalamanın yüzde 62,3 üzerinde bulunuyor. Böylece İstanbul, beş büyük şehir arasında yıllık bazda reel kira artışı kaydedilen tek şehir oldu.

En yüksek kira İstanbul'da

Ağustos 2026 itibarıyla ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehir 45 bin 510 TL ile İstanbul oldu. İstanbul'u 40 bin 940 TL ile Muğla, 34 bin 440 TL ile Ankara, 33 bin 369 TL ile İzmir ve 29 bin 306 TL ile Antalya izledi. Bursa'da ise ortalama konut kira bedeli 24 bin 207 TL olarak hesaplandı.

Büyük şehirlerde yıllık nominal kira artışı Ankara'da yüzde 20,5, İzmir'de yüzde 19,3, Antalya'da yüzde 24,1 ve Bursa'da yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre ise kiralar yıllık bazda Ankara'da yüzde 8,5, İzmir'de yüzde 9,4, Antalya'da yüzde 5,7 ve Bursa'da yüzde 10,8 geriledi. Böylece beş büyük şehir arasında yıllık reel kira artışı kaydedilen tek şehir İstanbul oldu.

Kiralık konut arzına dikkat çekti

Emlakjet ve Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, ağustos ayı verilerinin özellikle İstanbul'da kiralık konut arzının artırılmasının önemini ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kiralık sosyal konut projesini, vatandaşların erişilebilir fiyatlı konuta ulaşması ve kiralık konut arzının artırılması açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Veriler, bu ihtiyacın özellikle İstanbul'da ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İstanbul'da ortalama kira 45 bin TL'yi aşarken, kiralardaki yıllık reel artış yüzde 9,4'e ulaştı. İstanbul'un Türkiye genelinden ayrışması, kiralık konut arzını artırmaya yönelik uygulamaların önemini de gösteriyor. Bu projelerin ihtiyaç yoğunluğuna göre şehir, ilçe ve mahalle ölçeğindeki güncel verilerle planlanmasının hem konuta erişilebilirliğe hem de kira piyasasında kalıcı dengenin sağlanmasına önemli katkı sunacağına inanıyoruz."