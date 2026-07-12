İstanbul'da kiralar yüzde 40 arttı: Metrekare fiyatı 500 TL'ye ulaştı

İstanbul'da kiralık konut fiyatlarındaki yükseliş ivmesini koruyor. Son 12 ayda kira bedelleri yaklaşık yüzde 40 artış gösterirken, 100 metrekare büyüklüğündeki bir dairenin ortalama aylık kirası 45 bin TL seviyesine çıktı. Uzmanlara göre, İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş oldu.

İstanbul'da ortalama kira 45 bin TL'ye yükseldi

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul’da kiralık konut fiyatlarında son bir yılda ortalama artışın yüzde 40 seviyelerine yaklaştığını belirterek “Mayıs ayı itibarıyla İstanbul’da kiralık konutlarda metrekare fiyat ortalaması yaklaşık 420 TL, ortalama kira bedeli ise 45 bin TL seviyelerinde.

Arz yetersiz, fiyatlar yükselmeye devam ediyor

Yeni yapılarda ortalama kira bedelleri 55 bin TL’ye, metrekare kira fiyatları ise 500 TL’ye kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kira piyasasında kalıcı dengenin sağlanması için konut arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Özelmacıklı “Sosyal konut projelerinin hızlandırılması ve kiralık konut stokunun güçlendirilmesi kritik öneme sahip. İstanbul’da kiralık daire arzı oldukça sınırlı. Talebi karşılayacak yeterli konut bulunmaması, özellikle merkezi ve dönüşümün yoğun olduğu ilçelerde fiyat baskısının devam etmesine neden oluyor” dedi.