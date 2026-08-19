  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da okul servis ücretlerine zam yapıldı: Bazı güzergahlar 90 bin TL’ye dayandı
Takip Et

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam yapıldı: Bazı güzergahlar 90 bin TL’ye dayandı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul’da okul servis ücretleri yüzde 10 oranında artırıldı. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde ücretlere yüzde 35 ekleme yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul'da okul servis ücretlerine zam yapıldı: Bazı güzergahlar 90 bin TL’ye dayandı
Takip Et

İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bu güncellemeyle beraber  servis ücretleri özellikle uzun mesafelerde dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Yıllık ücret bazı mesafelerde 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde maliyet daha da artacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93 bin 610 liraya çıktı.

İstanbul’da okul servislerine rehber personel zammı

Rehber personel için yüzde 35 ilave ücret İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanılan servislerde tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin de ekleneceğini açıkladı.

Rehber personel için yüzde 35 ilave ücret İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanılan servislerde tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin de ekleneceğini açıkladı.

Tarife dışında ücret talep edilemeyecek

Tarife dışında ücret alınamayacak Yeni dönemde velilerden belirlenen tarifenin dışında ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Ntv'nin haberine göre öğrenci velileri, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında dahi tarifenin üzerinde ödeme yapmaya zorlanamayacak.

Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak. 

Bakan Gürlek duyurdu: Kuytulcular soruşturmasında 32 şüpheliye işlem başlatıldıBakan Gürlek duyurdu: Kuytulcular soruşturmasında 32 şüpheliye işlem başlatıldıGündem

 

Küresel piyasalar tahvil satışları ve teknoloji hisselerindeki düşüşle geriliyorKüresel piyasalar tahvil satışları ve teknoloji hisselerindeki düşüşle geriliyorFinans

 

 