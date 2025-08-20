İstanbul'da okul ve personel servislerine zam talebi

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, İçişleri Bakanlığı'ndan velileri ve sektörü ilgilendiren kritik bir hamle geldi. Bakanlık, okul servis yönetmeliğinde köklü bir değişikliğe giderek servis ücretlerinin belirlenme sürecini baştan aşağı yeniledi.

Eski sistemde, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre şekillenirken, yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bu yetki artık doğrudan büyükşehir ve il belediyelerine devredildi. Bundan sonra servis fiyat tarifelerini, her il kendi koşullarını göz önünde bulundurarak yerel yönetimler aracılığıyla açıklayacak.

Zam talebi yüzde 100

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Personel servisleri için de istenen zam talebi yüzde 100 oldu