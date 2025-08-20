  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da okul ve personel servislerine zam talebi
Takip Et

İstanbul'da okul ve personel servislerine zam talebi

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep ettiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da okul ve personel servislerine zam talebi
Takip Et

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, İçişleri Bakanlığı'ndan velileri ve sektörü ilgilendiren kritik bir hamle geldi. Bakanlık, okul servis yönetmeliğinde köklü bir değişikliğe giderek servis ücretlerinin belirlenme sürecini baştan aşağı yeniledi.

Eski sistemde, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre şekillenirken, yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bu yetki artık doğrudan büyükşehir ve il belediyelerine devredildi. Bundan sonra servis fiyat tarifelerini, her il kendi koşullarını göz önünde bulundurarak yerel yönetimler aracılığıyla açıklayacak.

Zam talebi yüzde 100

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Personel servisleri için de istenen zam talebi yüzde 100 oldu

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybettiİsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybettiDünya

 

Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttıÇin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttıKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371 bin 954 oldu
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 371 bin 954 oldu
Makine ihracatı 7 ayda sadece yüzde 0.9 artarak 16,2 milyar dolar oldu
Makine ihracatı 7 ayda sadece yüzde 0.9 artarak 16,2 milyar dolar oldu
Son dakika... Bakan Işıkhan: Memur zammında kararı Hakem Kurulu verecek
SON DAKİKA...
Tarım Bakanlığı'ndan süt işletmelerine baskın! Tarihi geçmiş ve sahte etiketli ürünler toplatıldı
Tarım Bakanlığı'ndan süt işletmelerine baskın! Tarihi geçmiş ve sahte etiketli ürünler toplatıldı
Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
Türkiye’de üniversiteli çalışan sayısı rekor kırdı! 10 milyonu ilk kez aştı!
Türkiye’de üniversiteli çalışan sayısı rekor kırdı! 10 milyonu ilk kez aştı!