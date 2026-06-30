İstanbul’da ortalama kira 40 bin TL’ye yükseldi: İki ilçe fiyatları belirledi

Konut kiralarındaki yükseliş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan yeni kiracı kira endeksine göre, Türkiye genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 24 bin 179 liraya ulaştı. Veriler, kiralık konut piyasasında fiyatların yüksek seyrini koruduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, İstanbul en yüksek kira bedellerine sahip. Megakentte geçen yılın son çeyreğine nazaran kira fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış gerçekleşti. NTV'nin haberine göre 100 metrekarelik bir dairenin İstanbul'daki ortalama kira fiyatı 40 bin 453 lira olarak kaydedildi.

Kadıköy ve Beşiktaş zirvede

Uzmanlara göre, İstanbul'da kira ortalamasını en çok yükselten iki ilçe Kadıköy ve Beşiktaş oldu. İstanbul'un ardından da Muğla 33 bin 138 liralık kira ortalamasıyla ikinci sırada yer alırken Muğla'yı 26 bin 579 lirayla İzmir, 25 bin 95 lirayla Antalya, 24 bin 679 lirayla Çanakkale takip etti.

İlan süresi 90 güne çıktı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, enflasyonun yüzde 30'larda olduğunu ancak İstanbul'da kira artışlarının yıllık yaklaşık yüzde 10 olduğunu dile getirdi. Kiralık konutlarda durgunluk olduğunu ifade eden Aşa, "Bir ev 3 aydan aşağıya tutulmuyor. Eskiden 30 gün olan ilan süresi şu an 90 güne çıktı. O yüzden ev sahipleri bir an evvel vereyim diye bir düşüncüye girebiliyor." dedi.