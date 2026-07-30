İstanbul’da özel sağlık kuruluşlarına sıkı takip: 473 milyon liralık idari ceza kesildi

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İstanbul’da özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimler yılın ilk yarısında yoğun şekilde sürdürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen 12 bini aşkın inceleme sonucunda, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına toplam 473 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

Sağlık hizmetleri kesintisiz denetleniyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte kamu, özel ve üniversite ayrımı yapılmaksızın sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat denetlendiğini belirtti. Vatandaşlardan CİMER, WhatsApp ihbar hattı, sosyal medya ve dilekçeler aracılığıyla gelen başvuruların uzman ekiplerce incelendiğini, gerekli görülen durumlarda denetim gerçekleştirildiğini ifade etti.

4 bine yakın olağan dışı inceleme

İlk 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerin yaklaşık 4 bini olağan dışı denetim olarak kayıtlara geçti. Bu incelemelerde yalnızca fiziki şartlar değil, sunulan sağlık hizmeti, hasta şikayetleri, olası malpraktis iddiaları ve haksız kazanç uygulamaları da değerlendirildi.

Gerekli görülen durumlarda idari para cezalarının yanı sıra faaliyet durdurma kararları uygulanırken, adli boyut taşıyan dosyalar savcılıklara iletildi. Denetimlerde kullanılan “çift kör” sistemiyle hem denetim ekipleri hem de denetlenecek kuruluşlar önceden belirlenmiyor ve süreç tarafsız şekilde yürütülüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, denetimlerde “çift kör” yöntemini kullanıyor. Bu sistem kapsamında denetim ekipleri görev yerine çıkana kadar hangi sağlık kuruluşunu denetleyeceğini bilmiyor. Böylece denetimlerin tarafsız, eşit ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.