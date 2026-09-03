İstanbul'da Şehir Hatları’nda kış tarifesi başlıyor: Tarih belli oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte kış sefer tarifesini devreye alıyor. 7 Eylül 2026-27 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak yeni tarifeyle, 32 hatta tarifeli seferlerin yanı sıra gece ulaşımı ve Boğaz turları devam edecek.

32 hatta günde 826 sefer yapılacak

Yeni dönemde uygulanacak program ve öne çıkan hizmet hatları şu şekilde: Kış dönemi boyunca 32 hatta günde ortalama 826 sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bostancı-Adalar Ring hattındaki gece seferleri haftanın her günü devam edecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise Cuma ve Cumartesi günlerini bağlayan gecelerde Gece Seferleri uygulaması sürecek.

Uzun ve Kısa Boğaz turları kış takviminde de günde birer kez olmak üzere hizmet vermeye devam edecek.

Tarifeli vapurların yanı sıra Deniz Taksi hizmeti de haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışmayı sürdürecek.

Yolcular kış tarifesi detaylarına Şehir Hatları iskelelerinden, resmî web sitesinden, mobil uygulamadan ve Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşabilecek.