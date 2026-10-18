İstanbul'da selden zarar gören esnafa 80 milyon lira nakdi destek... Pazartesi başlıyor

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İstanbul Valisi Davut Gül'ün selden zarar gören vatandaşlara ödenen acil yaptım ödemelerine ilişkin açıklamasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat da esnafa yapılacak ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."