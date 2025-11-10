  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul’da suya zam geliyor!
Takip Et

İstanbul’da suya zam geliyor!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, İstanbul'da suya zammı öngören teklif ilgili komisyona sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da suya zam geliyor!
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" görüşüldü.

İstanbul'da suya zammı öngören teklif, Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından teklifin, 17 Kasım'da yapılacak İSKİ Genel Kurulu oturumunda görüşülmesi bekleniyor.

İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla, İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu.

Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.

Ekonomi
2026'da dolar ve faiz nasıl hareket eder? Hollandalı bankadan yeni tahmin
2026'da dolar ve faiz nasıl hareket eder?
Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında sona gelindi
Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında sona gelindi
BBVA Stratejisti Cömert: Yüzde 20’nin altı enflasyon çok zor!
"2026'DA YÜZDE 20'NİN ALTI ZOR!"
Ekonomistlerin beklentisi eylülde ‘cari fazla’ oldu!
Ekonomistlerin beklentisi eylülde ‘cari fazla’ oldu!
Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!
Bakanlık o markayı ifşa etti: Çayda gıda boyası kullanmışlar!
Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı
Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı