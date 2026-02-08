İstanbul'da taksiciler kararını verdi: Eyüp Aksu dönemi sona erdi

İstanbul’daki ulaşımın ana unsurlarından olan taksicileri temsil eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanlık seçimleri bugün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Yapılan seçime İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir başkan olan ve yeniden aday olan Eyüp Aksu katıldı.

Yaklaşık 20 bin plaka sahibini ilgilendiren seçimi İsmet Dalcı kazandı.

Eyüp Aksu yönetimi ise ibra edilmedi.

Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağını savunuyordu.

Taksi plakası fiyatları enflasyon karşısında ezildi ve günümüzde vergiler çıkınca yaklaşık 9-10 milyon liralık değere sahip durumdalar. Yasal olmayan kiralamalar ise 60 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.