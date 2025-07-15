  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyor
Takip Et

İstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyor

En son 15 Ocak 2025 tarihinde tarifelerine zam alan İstanbullu taksiciler maliyetlerin artması nedeniyle yeni zam talebinde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da taksiciler yüzde 35 zam istiyor
Takip Et

İstanbul'daki 20 bin civarında bulunan taksilere zam yapılması için teklif hazırlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle taksimetre ücretlerine zam yapılmasını istedi.

"Dengesizlik var"

NTV'de yer alan habere göre yapılan açıklamada "İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul'un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır" denildi.

Ne kadar zam istiyorlar?

Taksiciler ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarifelerine yüzde 35 oranında zam talep ediyor.

İlk yapılacak UKOME toplantısına zam teklifinin sunulacağı açıklandı.

Yeni tarife ne olur?

İstanbul'da sarı taksilerde açılış 42, kilometre başına 28, indi-bindi ise 135 lira seviyesinde. Yüzde 35 zam olması halinde açılış 56.7 liraya, kilometre başına ücret 37.8 liraya, indi-bindi ise 182.25 liraya yükselecek.

Başka bir deyişle taksinin kapısını açmak 200 liraya mal olacak.

Taksimetre ayarları ne kadar olur?

Zam teklifi onaylanırsa taksiciler uzun kuyruklar oluşturarak taksimetre ayarı yaptırmaya başlayacak. Ocak ayında 2 bin lira seviyesinde olan taksimetre ayar ücretinin 3 bin lira seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Yıl ortasında zam talebi

Taksiyi daha çok kullananlar arasında yer alan özel sektör çalışanları Temmuz ayında zam almadı ve Ocak ayında yapılan maaş zammıyla geçinmeye çalışıyor. Taksiciler ise yıl ortasında yeniden zam talebinde bulundu.

Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar...Temmuz 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 15 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (15 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Ekonomi
Meşhur Çameli sırık fasulyesinde hasat başladı
Meşhur Çameli sırık fasulyesinde hasat başladı
Yeni evleneceklere altın tavsiyesi! Hem işçilik hem de değer kaybı daha az
Yeni evleneceklere altın tavsiyesi! Hem işçilik hem de değer kaybı daha az
Kahve keyfine tarife geliyor!
Kahve keyfine tarife geliyor!
Mısır hasadı öncesi çiftçiyi kaygılandıran ithalat adımı
Mısır hasadı öncesi çiftçiyi kaygılandıran ithalat adımı
Tüketici her yıl operatör değiştiriyor
Tüketici her yıl operatör değiştiriyor
Yaşam şartları göç ettiriyor
YAŞAM ŞARTLARI GÖÇ ETTİRİYOR