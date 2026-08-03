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İstanbul'da taşınmanın maliyeti 250 bin TL'yi aştı

Merkez bankası verilerine göre İstanbul'da 100 metrekare bir evin ortalama kirası 45 bin lirayı buluyor. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye gibi kalemler ise taşınma maliyetlerini 250 bin liranın üzerine çıkardı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da taşınmanın maliyeti 250 bin TL'yi aştı
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Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep, bu dönemde taşınma hareketliliğini artırıyor. Ancak büyükşehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da el yakıyor.

Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira.

Yasaya göre, en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.

NTV'den Erva Balkı'nın haberine göre, İstanbul'da nakliye ücretleri ise evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2+1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.

2 yılda yüzde 200 arttı

Nakliye firması yetkilisi Ali Bekol, taşıma ücretlerinin eşya miktarına göre değiştiğine dikkat çekti. Şehir içi ev eşyası taşıma maliyetinin 65 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Bekol, fiyatların son 2 yılda hemen hemen yüzde 200 civarında arttığını söyledi.

Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor.

Boya, küçük tadilat masrafları ise ortalama 30 bin lira.

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