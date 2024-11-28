İstanbul’da ‘Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması’ gündemde! Eminönü ve Kadıköy’e giriş ücreti önerisi geldi

İstanbul’un trafik yoğunluğu için yeni önlemler için öneriler gelmeye devam ediyor. Meggakentte artan trafik sorununa çözüm için bazı noktalarda girişin ücretli olmasına yönelik uygulamanın devreye alınması için öneriler geliyor.

İstanbul’da yoğun olan noktalara giriş ücretli olacak

“İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)” kapsamında hazırlanan uygulamalar hayata geçirilirken planın bir parçası olan “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” ile araç sahipleri, belirli bölgeler için giriş ücreti ödemesi öneriliyor. İlk uygulama alanı olarak pilot nokta Eminönü seçildi. Diğer yoğunluk alanı olarak tespit edilen Kadıköy de pilot projeye dâhil edilecek.

2030’da trafik yoğunluğunun yüzde 10 azaltılması planlanıyor

Plan kapsamında, trafik sıkışıklığını azaltmak için birçok yenilikçi çözümlerin devreye alınması hedefleniyor. Zirve saatlerde yoğunluğun 2030’da yüzde 10,1, 2040’ta ise yüzde 12,8 azalması öngörülüyor. “Düşük Salım Bölgeleri (DSB)” uygulaması ile çevreye daha fazla zarar veren araçlardan ekstra ücret önerileri sunuluyor.

Kentsel ulaşım planı devreye alınacak

Deniz ulaşımı ve otobüs öncelikli şeritler gibi çevre dostu düzenlemeler artırılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, planın Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olduğunu ve çevreci ulaşımı teşvik edecek çözümler içerdiğini belirtmişti.

Eminönü ve Kadıköy pilot bölgeler seçildi

Pilot uygulama olarak seçilen Eminönü, yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanda sisteme dâhil edilecek. Ardından, Kadıköy’ün Moda bölgesi uygulamaya katılacak. Düşük Salım Bölgeleri ile çevreye zarar veren araçlar için daha yüksek bir ücret talep edilecek, çevre dostu araçlar ise düşük tarife avantajından faydalanabilecek.

Trafik verileri: İstanbul’da kaybedilen 104 saat

TomTom Trafik Endeksi verilerine göre, İstanbul dünya genelinde trafik yoğunluğu sıralamasında 65. sırada yer aldı.

- Ortalama ilerleme hızı: 23 km/s

- Yıllık trafikte kaybedilen süre: 104 saat

- Ortalama 10 km seyahat süresi: 20 dakika 40 saniye

Bu verilere göre, İstanbul’un yanı sıra Gaziantep ve Ankara da trafik sıkışıklığı açısından dikkat çeken şehirler arasında.

'Ücretli giriş toplu taşımayı artıracak'

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, sistemin daha önce Londra, Stockholm ve Milan gibi şehirlerde uygulandığını ve başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Uygulamanın bazı şehirlerde trafik yoğunluğunu yüzde 40’a kadar azalttığını ifade eden Uyduranoğlu, toplu taşıma kullanımında ise yüzde 5-10 oranında artış yaşandığını vurguladı.

Giriş ücreti uygulaması işe yarar mı?

Uyduranoğlu, sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için şu önerilerde bulundu:

- Pilot uygulamaların sonuçları şeffaf bir şekilde paylaşılmalı.

- Çevre dostu araçlara düşük tarife uygulanmalı.

- Halkın desteği için referandum gibi yöntemlerle toplumun fikri alınmalı.

İstanbul’un trafik sorununa yenilikçi yaklaşımlar

Pilot projeden alınacak sonuçlar doğrultusunda, ücretli giriş sisteminin İstanbul’un diğer bölgelerine de yayılması planlanıyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hava kirliliğiyle mücadelede ve karbon salımını azaltmada etkili olacağını savunuyor.

Dünyada ücretli araç girişinin uygulandığı şehirler

Dünyanın birçok şehrinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla araç girişine ücret uygulanıyor. Londra, Stockholm, Milan ve Singapur, bu sistemi başarıyla uygulayan şehirlerden sadece birkaçı. İstanbul’da da Eminönü ve Kadıköy için planlanan bu uygulama merak konusu. İşte dünya çapından örnekler!

Ücretli araç girişi nedir ve neden uygulanır?

Trafik sıkışıklığını azaltmak, hava kirliliğiyle mücadele etmek ve çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla, birçok şehirde belli bölgelere araçla giriş ücretli hale getiriliyor. Bu sistem, araç trafiğini düzenlerken toplu taşımayı teşvik etmeyi ve çevre dostu araçların kullanımını artırmayı hedefliyor.

Londra: Trafik yoğunluğuna karşı i̇lk adım

Londra, Congestion Charge (Trafik Sıkışıklığı Ücreti) adı verilen uygulamayı 2003 yılında hayata geçirdi. Şehrin en yoğun bölgelerinde belirli saatler arasında araçla giriş yapan sürücülerden günlük 15 sterlin ücret alınıyor. Bu uygulama sayesinde trafik yüzde 20 oranında azaldı ve toplu taşıma kullanımı önemli ölçüde arttı.

Stockholm: Referandumla kabul edilen uygulama

İsveç’in başkenti Stockholm, 2007 yılında trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla ücretli giriş sistemini hayata geçirdi. Bu karar, halkın katılımıyla yapılan bir referandum sonucunda alındı. Sistem, hava kirliliğini yüzde 14, trafik yoğunluğunu ise yüzde 20 oranında azaltmayı başardı.

Milan: Çevre dostu araçlar avantajlı

İtalya’nın Milan şehri, 2012 yılında “Area C” adını verdiği sistemle şehir merkezine araçla girişleri ücretli hale getirdi. Fosil yakıtlı araçlardan 5 euro ücret alınırken, elektrikli ve hibrit araçlar ücretsiz olarak giriş yapabiliyor. Bu uygulama, karbon salımını önemli ölçüde düşürdü.

Singapur: Dünyanın i̇lk ücretli giriş uygulaması

Singapur, 1975 yılında ücretli araç giriş sistemini uygulayan ilk şehir oldu. “ERP (Electronic Road Pricing)” adı verilen sistemle, trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehir merkezine giriş yapan araçlardan dinamik bir fiyatlandırma ile ücret alınıyor. Bu uygulama, hem trafik yoğunluğunu hem de hava kirliliğini ciddi oranda azalttı.

New York: ABD’nin i̇lk ücretli giriş sistemi

New York, 2021 yılında ABD’de araç girişini ücretli hale getiren ilk şehir oldu. Manhattan’ın belirli bölgelerinde uygulanan sistemle, sürücülerden günlük 9 ila 23 dolar arasında değişen bir ücret talep ediliyor. Bu uygulama, toplu taşımayı artırmayı ve trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefliyor.

Hangi şehirler ücretli girişte başarılı oldu?

Londra: Trafik yüzde 20 azaldı, toplu taşıma kullanımında artış sağlandı.

Stockholm: Referandum desteğiyle uygulama başarıya ulaştı, hava kirliliği yüzde 14 azaldı.

Milan: Çevre dostu araçlara avantaj sağlayan sistem, karbon salımını düşürdü.

Singapur: Elektronik fiyatlandırma ile trafik ciddi oranda azaldı.

New York: Günlük ücretlerle Manhattan trafiği kontrol altına alındı. (Sputnik)