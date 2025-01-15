İstanbul'da vapur ücretlerine zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcilerinin katıldığı UKOME toplantısında, ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

Marmaray, metrobüs, metro ve İETT otobüslerine yapılan yüzde 35'lik zammın yanı sıra, taksi ve minibüs ücretlerinde de artışa gidilirken, yeni tarifeyle birlikte Şehir Hatları'na ait vapurların da bilet ücretleri değişmiş oldu.

Artışla birlikte 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak ücret tarifesi de netleşti.

Karaköy-Kadıköy vapur ücreti:

Tam bilet 38,11, 30 yaş öğrenci için 35,57, öğrenci için 19,25, indirimli 28,36 lira oldu.

Eminönü-Kadıköy vapur ücreti:

Tam bilet 38,11, 30 yaş öğrenci için 35,57, öğrenci için 19,25, indirimli 28,36 lira oldu.

Kadıköy-Kabataş vapur ücreti:

Tam 36,64, 30 yaş öğrenci 34,20, öğrenci 18,746, indirimli 27,36 lira oldu.

- Üsküdar-Eminönü vapur ücreti

Tam 34,20, 30 yaş öğrenci 31,92, öğrenci 17,234, indirimli 25,33 lira olarak belirlendi.

Haliç hattı vapur ücreti

Tam 44,94, 30 yaş öğrenci 41,96, öğrenci 22,792, indirimli 33,43 TL oldu.