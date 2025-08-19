İstanbul'da yabancıların gözdesi: Esenyurt konut pazarında lider konumda

Tapu Yabancı İşler Daire Başkanlığı ve TÜİK verilerine göre, 2025 yılının ilk altı ayında yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul alımlarında önemli bir düşüş yaşandı.

Toplam Konut Satışı: Türkiye genelinde yabancılara 7.789 konut satıldı.

Yüzölçümünde Keskin Düşüş: 2024’ün ilk yarısında 852.797 m² olan yabancıların gayrimenkul edinimi, 2025’te %43 azalarak 482.328 m²’ye geriledi.

En fazla gayrimenkul alan ülkeler (Yüzölçümü bazında)

Kuveyt, Almanya, Irak, Rusya Federasyonu,Ukrayna, Afganistan, Azerbaycan, İran, Çin, Kazakistan. Kuveyt vatandaşları, satın aldıkları geniş metrekareli konutlarla ilk sırada yer alırken, İranlılar ise en fazla sayıda emlak alımı yaparak rekor kırdı.

Yabancıların en çok tercih tttiği bölgeler

İstanbul’da Esenyurt, yabancı yatırımcıların en fazla konut aldığı ilçe olarak öne çıktı.

Bu veriler, Türkiye’nin yabancılar için halen cazip bir emlak pazarı olduğunu gösterirken, ekonomik dalgalanmalar ve düzenlemelerin satın alma eğilimlerini etkilediğini ortaya koyuyor.

Türkiye'de yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satışında ilk sırada Ruslar yer aldı

EVA Gayrimenkul Değerleme firmasının raporunda, 2024 ve 2025 ilk 6 ayının yabancı yatırımcılar değerlendirilirken, ortaya ilginç veriler çıktı. Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satışında ilk sırada Ruslar yer aldı. Haber Global'in haberine göre Rus vatandaşları, İran, Kuveyt, Ukrayna, Almanya, Irak, Azerbaycan, Çin, Kazakistan ve Afganistan vatandaşları takip ederken, yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği kent İstanbul oldu. Megakentin ardından en çok tercih edilen şehirler ise Antalya, Muğla, Yalova, Aydın, Sakarya, Ankara, İzmir, Mersin ve Bursa olarak sıralandı.

En çok gayrimenkulü alanlar İranlılar

İstanbul özelinde bakıldığında ise en çok gayrimenkulü alanlar İranlılar. Toplam adet bazında İranlıları, Çin, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Filistin, Afganistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları takip ediyor. İstanbul’daki gayrimenkul edinimlerinde yabancılar tarafından adet bazında en çok tercih edilen ilçeler ise Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli, Büyükçekmece, Avcılar ve Kağıthane.

"Dubai, hem Arap dünyası hem de Avrupa ve Asya’dan ciddi bir yatırımcı akışı çekiyor”

Türkler ise gayrimenkul için en çok Dubai'yi tercih ediyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz bir emlak firmasının Dubai Satış Müdürü Muhammed Ali Selebi, "Dubai, hem Arap dünyası hem de Avrupa ve Asya’dan ciddi bir yatırımcı akışı çekiyor” dedi. Türk yatırımcıların son yıllarda Dubai’ye yönelmesinde birkaç temel neden öne çıkıyor, vergisiz kazanç imkânı, yüksek kira getirisi, güvenlik ve yaşam kalitesi. Ayrıca, Türkiye’ye olan coğrafi yakınlık, ulaşım kolaylığı ve kültürel benzerlikler de tercihleri etkiliyor.

Selebi, Türk yatırımcıların beklentilerini de şöyle özetledi:

“Yüksek kira getirisi, döviz bazlı kazanç ve mülk üzerinden oturum hakkı en önemli motivasyonlar. Genel olarak risksiz, kolay satılabilir ve merkezi projelere yönelme eğilimi var. Son dönemde Dubai Hills, JVC ve Dubai South gibi yeni gelişen ama yüksek potansiyel taşıyan bölgeler öne çıkıyor. Off-plan projeler, yatırımcılara daha uygun fiyatlarla giriş yapma ve esnek ödeme planlarından yararlanma fırsatı sunuyor."

Dubai gayrimenkul pazarında fiyatlar ve yatırımcı profili

Dubai'deki konut projelerinde fiyatlar 160-200 bin dolar gibi erişilebilir seviyelerden başlarken, ultra lüks segmentteki özel projeler 100 milyon doları aşan fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor.

Proje aşamasındaki konutlara yoğun ilgi

Satılan her 100 konuttan 55’i, henüz inşaat halindeki projelerden oluşuyor.

Bu durum, yatırımcıların erken aşamada avantajlı fiyatlarla konut edinme stratejisini yansıtıyor.

Gayrimenkul analisti Özden Çimen, Dubai pazarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2024’te dolar bazında ortalama %17 değer kazanan emlak fiyatları, yatırımcılar için cazip bir çekim merkezi oluşturuyor.

- Alıcılar, %40 peşinat ödeyerek kalan tutarı taksitlendirme imkânından faydalanabiliyor.

- Kira getirileri yüksek kârlılık sunarken, yatırımın kendini amorti süresi 8-12 yıl arasında değişiyor."

- Dubai, sunduğu vergi avantajları, lüks yaşam standartları ve istikrarlı kazanç potansiyeliyle küresel yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.