İstanbul’da yaşam maliyeti rekor kırdı: Dört kişilik ailenin gideri 104 bin TL’yi aştı
İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 104 bin liranın üzerine çıktı. Yıllık bazda bakıldığında ise yaşam maliyetindeki artışın %42,30 seviyesine ulaştığı açıklandı.
İstanbul Planlama Ajansı, kentin yaşam maliyetine ilişkin ekim ayı verilerini paylaştı. Buna göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti, bir önceki aya göre %2,82 artarak 104 bin 927 liraya yükseldi.
Yıllık bazda bakıldığında ise yaşam maliyetindeki artışın %42,30 seviyesine ulaştığı belirtildi.
Öte yandan TÜİK’in pazartesi günü açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri; tüketici fiyatlarının aylık %2,55, yıllık ise %32,87 oranında arttığını göstermişti. Bu tablo, İstanbul’da yaşam maliyetinin genel enflasyonun oldukça üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 28.412 tl, yoksulluk sınırı 92.547 TL’ye yükseldi
TÜRK-İŞ’in son araştırması da Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 28.412 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 92.547 TL’ye çıktığını göstermişti.