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İstanbul’da yaşamanın maliyeti 80 bin lirayı aştı!

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti, ocak ayında geçen yıla göre yüzde 56,21 artarak 82 bin 880 TL’ye ulaştı. Son bir ayda maliyet 5 bin 495 TL yükselirken, et fiyatları yıllık yüzde 55 arttı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da yaşamanın maliyeti 80 bin lirayı aştı!
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ocak ayına ilişkin “İstanbul'da Yaşam Maliyeti” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti yıllık bazda yüzde 56,21 artarak 82 bin 880 TL’ye çıktı. Aylık bazda ise yaşam maliyeti yüzde 7,10 yükseldi ve Aralık 2024’e kıyasla 5 bin 495 TL’lik artış kaydedildi. 

2023 Ocak ayına göre artış yüzde 182 oranında oldu. 2023 yılı başında İstanbul'da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 yılı başında da 53 bin 58 TL'ydi. 

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 3,75 asgari ücrete karşılık geldi.

En çok sütün fiyatı arttı

Temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışları da dikkat çekti.

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışlarından biri, yüzde 55,10 ile et-kıyma grubunda gerçekleşti. Tıraş malzemeleri yüzde 92,48, bebek maması yüzde 67,43, süt yüzde 42,54 ve makarna yüzde 35,88 oranında zamlandı. 

Ocak ayında en fazla fiyat artışı görülen ürünler arasında süt yüzde 12,76, pirinç yüzde 5,75 ve bebek maması yüzde 4,72 oranında zamlandı.

Artan yaşam maliyetleri, İstanbul’da hane halklarının bütçesi üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor.

 

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