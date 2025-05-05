İstanbul’da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı aştı!

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık yayımladığı İstanbul’da Yaşam Maliyeti, Nisan 2025 verisi açıklandı.

İPA’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,74 oranında arttı. Araştırmada İstanbul’da yaşamanın maliyetinin ise aylık bazda yüzde 2,91 arttığı görüldü.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90.032 lira olarak hesaplandı.

TÜİK'in açıkladığı TÜFE verisi nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış göstermişti. İTO verilerine göre de İstanbul'da enflasyon nisan ayında yüzde 3,21 oranında artmıştı.

Nasıl hesaplanıyor?

İstanbul’da yaşam maliyeti, gıda, barınma, ulaşım, sağlık gibi 10 ana başlıkta 321 maddeden oluşan bir sepetin fiyatları üzerinden hesaplanırken, araştırma, 1.600 hane ile yapılan kapsamlı veri toplama süreciyle gerçekleştiriliyor.