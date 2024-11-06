İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 4 katını aştı

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul’da yaşamanın maliyetini açıkladı. Ekim 2024’te İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,23 geçen yılın aynı ayına göre ise %60,46 oranında arttı.

Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2.308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu.

Son 6 ayın en düşük aylık artışı görülürken, yıllık artış geçen aya göre yükseliş gösterdi. Eylülde yıllık bazda artış yüzde 60,30 olmuştu.

2023 yılı ocak ayında İstanbul’da yaşamanın maliyeti 29 bin 429 TL olurken, 2024 Ocak ayında 53 bin 58 TL olarak hesaplanmıştı.

İTO'nun açıkladığı İstanbul fiyatları baz alınan Ücretliler Geçinme Endeksi ekm ayında yüzde 59,10 olmuştu.

Temel tüketim maddelerinden bebek mamasında yıllık bazda artış yüzde 58,92 olurken, tuvalet kağıdının yıllık artışı yüzde 112,70 oldu.