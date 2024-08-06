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İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin yaklaşık 4 katı oldu

İPA’nın hesaplamasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %4,76 geçen yılın aynı ayına göre ise %71,40 oranında arttı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin yaklaşık 4 katı oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması: Temmuz 2024” araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %71,40 arttı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %4,76 artarken, temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira oldu.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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