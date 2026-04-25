İstanbul’da yaşayan 10 yaşlıdan 4’ü geçinemiyor

Araştırma kapsamında İstanbul’da 65 yaş ve üzeri 752 kişi ile görüşülerek yaş almış bireylerin iyilik ve sağlık durumları ölçüldü.

İstanbul'daki yaş almış bireylerin öznel sağlık değerlendirmeleri incelendiğinde, katılımcıların yüzde 35,6’sı sağlığının “iyi” olduğunu söyledi. Yüzde 39,4’ü “ne iyi ne kötü”, yüzde 25’i “kötü” yanıtını verdi. Sosyoekonomik statüye göre değerlendirildiğinde, üst gelir grubunda sağlığını “iyi” olarak tanımlayanların oranı yüzde 62,7 iken, alt gelir grubunda bu oran yüzde 17,1’e düştü. Araştırmada yaş almış bireylerin ekonomik durumuna ayrı bir başlık açıldı. Katılımcıların yüzde 33,5 gelirinin yeterli olduğunu, yüzde 28,3’ü kısmen yeterli olduğunu, yüzde 38,2’si de “geçinemediğini” ifade etti.

“Son bir yıl içinde maddi nedenlerle aşağıdakilerden herhangi birini yapamadığınız oldu mu?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle sıralandı: İhtiyaç duyulan ilacı satın alamayanların oranı yüzde 22,7; Doktora ya da sağlık kuruluşuna gidemeyenlerin oranı yüzde 20,6; Düzenli ve yeterli beslenemediğini bildirenlerin oranı yüzde 36,8; Faturalarını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 25,9; Kira ve konut giderlerini karşılayamadığını belirtenlerin oranı yüzde 23; Kültürel etkinliklere katılamayanların oranı yüzde 45,3; Seyahate/ memlekete gidemeyenlerin oranı ise yüzde 48,5 oldu.

Araştırmada yaş almış bireylerin psikolojik sağlığı da incelendi. Psikolojik destek ya da danışmanlık ihtiyacı olduğunu bildiren katılımcıların yüzde 4,9’u bu hizmeti alabilirken, yüzde 21,3’ü alamadığını ifade etti. Cinsiyete göre bakıldığında, psikolojik destek ihtiyacı duyan kadınların oranı yüzde 34,8 iken erkeklerde bu oran yüzde 17,6 olarak ölçüldü.