İstanbul'da yatırımcılarla buluşma

İstanbul bugün ekonomi alanında önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda yatırımcılarla bir araya gelecek. Toplantıya, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da katılacak.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek bir sunum yapacak.

Küresel yatırım devi temsilcileri katılıyor

Şimşek'in ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşması bekleniyor.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Toplantıda Merkez Banaksı Başkanı Gaye Erkan da bir sunum yapacak. Erkan geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamıştı.