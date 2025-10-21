İstanbul'da yoksul gıdaya, zengin tatile harcıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması 2024 verilerine göre, Türkiye’de en çok harcamayı İstanbul yapıyor. Gelirlere göre harcama dağılımlarına bakıldığında ise liderlik değişiyor.

İstanbullu çok harcıyor!

Hanehalkı tüketim harcaması türlerinin bölgelere göre dağılımında İstanbul ilk sırada yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul, harcamaların yüzde 24,9’unu yapıyor. İstanbul’u yüzde 15 ile Ege Bölgesi, yüzde 12,1 ile Akdeniz Bölgesi takip ediyor.

Türkiye’de tüketim harcamaları dağılımında en düşük harcama oranı olan bölge Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oluyor.

İstanbul’da gelir dağılımı

İstanbul’da yaşayanların yüzde 20’lik gelir dağılımına göre tüketim harcamalarına bakıldığında en düşük gelirli kesimin tüketim harcamalarının yüzde 60’ını “gıda ve alkolsüz içecekler” ile “konut ve kira” tarafına yönelttiği görülüyor.

En yüksek gelirli kesimin ise “ulaştırma” ile “lokantalar ve konaklama hizmetleri” tarafında en yüksek harcamayı yaptığı dikkat çekiyor.

Giyim ve ayakkabıya “orta sınıf” daha çok harcama yaparken, eğitimdeyse en düşük ve en yüksek gelirli kesimin harcaması orta sınıftan daha yüksek oluyor.

Kendi harcamaları içinde bölgeler değişti

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tablo değişiyor. Hanehalkı tüketim harcamasının bölgelerin kendi gelirleri üzerinden türlerine göre dağılımında en yüksek harcamayı Ortadoğu Anadolu yaparken, onu İstanbul takip ediyor.

Ortadoğu Anadolu, “gıda ve alkolsüz içecekler”, “giyim ve ayakkabı” ile “bilgi ve iletişim” kalemlerinde kendi tüketim dağılımında en yüksek oranda harcama yapan bölge oluyor.

İstanbul’da ise yüzde 27,3 ile “konut ve kira” en yüksek tüketim kalemi olurken, “lokantalar ve konaklama hizmetleri” ve “eğitim hizmetleri” ile birlikte Türkiye’de kendi tüketim harcamaları içinde en yüksek oranda kalıyor.

Batı Marmara Bölgesi “ulaştırma” ile “eğlence, spor ve kültür” harcamalarını kendi tüketim harcamaları içerisinde en yüksek oranda yaparken, Doğu Karadeniz “mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri” harcamalarında en yüksek seviyede yer aldı.

Kuzeydoğu Anadolu “alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri” ve “kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler”de, Orta Anadolu da “sağlık” ve “lokantalar ve konaklama hizmetleri” tarafında en yüksek harcama oranında oldu.